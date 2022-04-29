蘋果28日公布第二季度財報亮眼，但其強調供應鏈問題惡化，預測中國多地封城防疫衝擊生產與需求、俄烏戰爭影響銷售、和其業績成長動力來源的服務性業務成長放緩等造成的問題會變嚴重，導致股價盤後下跌。

儘管其股價28日收盤大漲4.5％收163.64美元，但對景不樂觀的預測，讓股價盤後下跌逾2％至約160美元。

財務長梅斯特里（Luca Maestri）警告，俄烏戰爭導致蘋果停止在俄羅斯銷售，將會令本季銷售額下滑。

他預測供應鏈問題會導致本季銷售金額，減少40億美元到80億美元之間，影響程度超過第二季度。其強調供應問題主要是中國持續讓上海封城和晶片短缺等因素導致。另外，中國疫情也影響需求。

執行長庫克（Tim Cook）說，雖然幾乎所有中國組裝蘋果產品的工廠已復工，但目前無法預測晶片短缺問題要到什麼時候才會結束。

蘋果迄3月底止第二季度營收年增8.6％至973億美元，高於市場預估938.9億美元。其中手機銷售金額年增5.5％至506億美元，服務性業務銷售年增17％至198億美元，均優於市場預期。

至於整體獲利250億美元，每股獲利1.52美元，均高於市場預估的232億美元和1.43美元。

蘋果宣布把每股配發股息調高5％至0.23美元，董事會批准把買回自家股票的金額加碼900億美元。