鴻海(2317)擴大對「3＋3」產業布局，旗下位於新竹科學園區的鴻揚半導體宣布擴大徵才，第一階段總計將釋出超過200個職缺，種類則包括製程、設備、研發工程師等共40多種職務。

去年成立的鴻揚半導體為鴻海全資子公司，目前實收資本額31.7億元。公司致力於矽（Si）及碳化矽（SiC）功率元件、微機電（MEMS）及感測器產品，提供下世代綠能及數位健康的晶圓製造方案，為集團「3+3」策略中整合電動車與半導體的重要拼圖之一。

鴻海去年8月宣布斥資25.2億元，買下記憶體廠旺宏位於新竹科技園區的「起家厝」6吋晶圓廠廠房及設備，規畫擴大投資轉做SiC產品、作為SiC研發中心，也對外提供小量量產服務。目前6吋月產能為2.4萬片，可擴增至3.5萬片。

鴻揚半導體目前主要製程技術為1微米至0.35微米的矽基混合訊號、邏輯、高壓製程、嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）及功率離散元件。未來規畫發展SiC金氧半場效電晶體（MOSFET）製程與紅外線感測元件產品，拓展至電動車、數位健康與機器人等產業。

鴻揚指出，目前電動車遭遇3個問題，一是充電時間太長，二是續航力不夠，三是價格比燃油車貴。鴻揚半導體將致力發展SiC，提供更高效的能源轉換方案以解決客戶問題，提供更方便、更平價與更環保的電動車使用體驗，SiC產品預計於明年上線。