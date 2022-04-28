過去兩年在全球晶片荒背景下，各家晶片製造商的產能都接近滿載，對於今年的景氣也持續釋出樂觀訊息，然而費城半導體指數卻從去年底創下的歷史新高點重挫超過28%，對此，有專家認為，主要是市場擔心晶片業重演2018年供應過剩的慘狀，對於後市的評估較為保守。

MarketWatch報導，費城半導體指數在去年12月27日收盤創下4039.51點新高，但周三收盤已摔至2894.91點，回檔超過28%，且輝達及超微（AMD）今年以來已出現40%左右的跌幅。

報導指出，照理說晶片商如果出現巨量賣壓，應該是低接進場的好機會，但現在許多華爾街分析師卻對半導體股持謹慎態度，研究機構Evercore ISI分析師C.J. Muse表示，買家等候晶片業改口預測未來將供過於求，導致產業的展望相當混沌，股價劇烈震盪也因此成為常態，這種狀況會延續到業界確定會軟著陸還是硬著陸才有可能改變。

金融機構Raymond James分析師Chris Caso則擔心2018年晶片供應過剩惡夢可能重演，最大的擔憂是供給吃緊和交貨時間漫長，會打亂市場的需求，萬一需求出現改變，半導體供應鏈會很難調整產能計畫。

此外，Chris Caso點出，當晶片產業進入週期性低潮時，會看到三大條件同時發生，包括庫存、產能過剩及客戶需求放緩，而現在已經存在庫存滿載的條件。

分析師Christopher Danley則警告個人電腦需求降溫將對晶片業造成衝擊，「相信PC可能會在今年下半出現疲軟，且由於PC占半導體需求的3成，這是晶片業的利空。」