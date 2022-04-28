台股加權指數28日開高在16,350.72點，權王台積電（2330）開高在530元，法說報喜的聯電（2303）、聯發科（2454）股價跌深反彈，提振半導體類股指數向上，傳產指標股華新（1605）因鎳價上漲，早盤漲幅逾4％，帶動不鏽鋼族群紛紛上揚。

台股早盤呈現反彈，惟台積電股價又壓回平盤附近，指數漲幅收歛至30點左右。

微軟、Visa Inc.營收預測表現強勁，緩解全球經濟成長趨緩的疑慮，但聯準會升息烏雲籠罩，仍促使那斯達克指數下探2020年12月以來新低。

道瓊工業平均指數4月27日終場上漲0.19％（61.75點）、收33,301.93點。

那斯達克指數下跌0.01％（1.81點）、收12,488.93點，創2020年12月14日以來收盤新低。

費城半導體指數下跌0.49％（14.2點）、收2,894.91點。

群益投顧指出，對全球經濟放緩、俄烏戰爭、中國封控發展的擔憂，台股27日盤中重挫超過400點，不過，隨著部分電子股翻紅，指數跌幅收斂百點，險守16,300點。融資只減少45.6億元，不算構成以跌止跌。

許多電子股開盤沒多久就見到當日低點，沒有觸發恐慌性殺盤，隨後盤中開始拉抬，所以個股的籌碼仍然相當凌亂，使得大盤築底的時間可能會拖得比較久。主流類股包括防疫共存概念、綠能儲能、網通。

群益投顧指出，大盤回補站穩上方跳空缺口，才可以期待後續反彈行情，否則依舊維持弱勢偏空的格局不變，在趨勢未明朗前，不用急著低接。