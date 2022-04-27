晶圓代工廠聯電(2303)今（27）日召開線上法說，對2022年第二季營運維持樂觀展望不變，預期稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價季增3～4％，帶動毛利率提升至近45％。加計新加坡擴產計畫後，今年資本支出將增加至36億美元。

聯電首季合併營收634.23億元，季增7.3％、年增34.7％，連10季創高。毛利率43.4％、營益率35.2％，雙創20年高點，歸屬母公司稅後淨利198.08億元，季增24.2％、年增達89.9％，每股盈餘（EPS）1.61元，亦雙創新高。

聯電首季晶圓出貨量季減1.3％、為約252萬片8吋約當晶圓，產能則維持約242萬片8吋約當晶圓。在南科Fab 12A的P5廠區28奈米產能擴增帶動下，公司預期第二季產能將季增4.5％、達約253萬片8吋約當產能。

聯電總經理王石指出，聯電首季業務持續受惠半導體需求結構性成長支撐，儘管疫情和地緣政治問題引發些許市場波動，但預期總體需求狀況仍維持不變。南科Fab 12A的P5廠區擴建產能將在本季進入量產，有助紓緩過往無法滿足28奈米需求的部分缺口。

此外，聯電亦積極擴增海外生產基地的產能，以支援客戶的長期成長。王石指出，日前公布將在新加坡Fab 12i擴建新廠計畫，已與客戶簽訂自2024年起的數年供貨合約，預期將可滿足日益增加的22／28奈米需求。

同時，聯電亦將攜手日本電裝公司（DENSO），在日本子公司USJC的12吋晶圓廠生產車用功率半導體，以滿足車用市場日益增長需求。王石表示，此次合作案展現了聯電對處於汽車產業價值鏈客戶的堅定支持。

王石指出，加速推展電動車的應用，將催化聯電在車用電子相關業務的成長。很高興聯電被許多全球領先客戶選定為晶圓專工製造夥伴，公司的目標正是要擴大在這快速成長車用電子領域的市占率。