IC載板廠欣興(3037)及景碩(3189)2022年首季營運優於市場預期，市場預期尚未公布的南電(8046)首季表現將持穩去年第四季高檔。展望後市，短期雖受中國大陸擴大封城因素干擾第二季展望，但ABF載板供需吃緊態勢未變，預期南電全年及長期成長仍佳。

ABF載板三雄今（27）日表現抗跌，欣興開低走高，一度衝上219元漲停價，終場飆升8.52％、收於216.5元。南電亦開低走高、上漲1.97％，終場小漲0.74％、收於409元。景碩開低後一度翻紅上漲1.48％，終場雖仍小跌0.59％至167.5元，表現仍相對大盤有撐。

南電尚未公布首季財報，自結合併營收145.61億元，僅季減1.44％、年增達34.14％，改寫歷史次高，表現符合公司預期。公司先前預期，由於ABF載板等高值化產品貢獻提升，將使毛利率及獲利表現有撐，預期影響不大、可望持穩去年第四季高檔。

展望第二季，雖然PC需求趨緩，但市場供需仍吃緊，投顧法人預期層數及單價較高的網通、伺服器相關應用可填補缺口，使南電ABF載板維持滿載生產。BT載板及印刷電路板（PCB）將逐步擺脫淡季，稼動率可望較首季提升。

不過，由於中國大陸各地陸續封城防疫，南電昆山廠產能占比約達30～40％，以毛利較低的PCB及BT載板產能為主。投顧法人預期雖維持封閉式生產，仍會對物流及生產造成一定程度影響，封控時間拉長造成的影響尚待觀察。

不過，由於南電ABF載板可望維持滿載生產，在市場供給持續吃緊、平均售價（ASP）持續看升下，營收占比提升有助產品組合改善，使投顧法人仍看好南電第二季營收及獲利仍可望季增5～10％，再創歷史新高。

投顧法人對南電今年營運維持樂觀看法，預期ABF載板將受惠市場缺口持續擴大，漲價效益可望持續，BT載板受惠新產能陸續開出，下半年在系統封裝（SiP）需求帶動下可望滿載。PCB在產品組合改善下，毛利率亦有望提升。

投顧法人看好南電今年營收成長約33％，毛利率可望續揚至36～38％，帶動稅後淨利躍升逾70％，每股盈餘估逾28.6元。不過，考量昆山封城影響狀況未定，且受俄烏戰爭及消費電子持續調整庫存等影響，維持「增加持股」評等、目標價自650元調降至600元。

相較之下，外資看法則相對樂觀，認為中國大陸封城對PCB廠營運影響有限，ABF載板需求年複合成長率（CAGR）持續看俏。美系外資將南電2022～2024年獲利預期微升1％，維持南電「買進」評等、目標價1150元不變。

歐系外資則認為，由於南電昆山廠的產品組合較低階，並認為4月營收影響可望在5、6月遞延出貨填補，預期對南電第二季營收影響將低於5％，此波股價修正已反映大部分市場負面擔憂，建議可逢低布局，等待下半年旺季到來，維持「買進」評等。