IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板價量俱揚及新台幣貶值，2022年首季合併營收307.1億元，毛利率32.31％、營益率23.41％，歸屬母公司稅後淨利56.66億元、每股盈餘（EPS）3.85元，締造全數改寫新高的「五高」佳績，表現優於市場預期。

為配合工廠營運需求，並提升製程能力，欣興董事會通過追加2022年資本預算約31.23億元，由約404.13億元增至約435.36億元，再創新高。預計2023、2024年進機的長交期設備採購訂單金額，亦分別追加約2.58億元及22.25億元，達約214.37億元及26.45億元。

欣興2022年首季合併營收307.1億元，季增0.48％、年增達40.73％，連4季改寫新高。營業利益創71.89億元新高，季增達25.74％、年增達4.82倍，使毛利率32.31％、營益率23.41％，遠優於去年第四季27.7％、18.71％及同期17.21％、5.66％，雙雙改寫新高。

受惠營收規模及本業獲利同步暢旺，欣興雖受認列金融資產帳面價值減損拖累，首季業外收益3.01億元，季減達56.12％、年減達77.02％，但歸屬母公司稅後淨利56.66億元，季增達13.42％、年增近1.6倍，每股盈餘3.85元，締造連3季改寫新高佳績。

欣興先前線上法說時表示，首季載板需求持續暢旺、稼動率維持70～75％的實質滿載水準，BT載板、高密度連接板（HDI）及PCB需求則因步入淡季而轉淡，稼動率估自上季的85～90％、80～90％、75～80％，分別降至70～80％、70～80％及低於70％。

展望後市，美系外資看好ABF載板含量升級趨勢加快、需求及平均售價（ASP）前景更為有利，將欣興2022～2024年營收預期分別調升3％、2％、2％，毛利率調升0.2個百分點，獲利預期調升4％、3％、3％，每股盈餘估逾15.1元、20.6元及25.8元。

美系外資認為，伺服器及PC繪圖晶片（GPU）升級趨勢強勁，將使ABF載板需求未來幾年持續成長，將2022～2025年需求年複合成長率（CAGR）自28％調升至29％，維持欣興「買進」評等，並將欣興目標價自450元調升至470元。