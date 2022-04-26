IC載板廠景碩(3189)董事會通過2022年首季財報，受惠業內外表現皆美，合併營收100.14億元，歸屬母公司稅後淨利15.29億元、每股盈餘（EPS）3.39元，全數改寫歷史新高，表現優於外資及法人預期。

景碩2022年首季合併營收100.14億元，季增0.61％、年增達38.59％，連4季創高。毛利率35.17％，創2008年第四季以來13年新高。營業利益20.74億元，季增15.89％、年增達3.74倍，連3季創高，使營益率20.71％同步創高，本業獲利動能暢旺。

同時，景碩首季業外收益達1.37億元，較去年第四季虧損0.13億元大幅轉盈、年增達9.17倍。在業內外表現皆美下，歸屬母公司稅後淨利15.29億元，季增達12.2％、年增達近4.93倍，每股盈餘3.39元，亦雙創歷史新高。

景碩首季營運優於預期，投顧法人認為，主因BT載板淡季需求持穩，以及高層數載板需求增加，平均售價（ASP）提升帶動ABF載板產品組合優化。配合月產能拉升至2000萬片挹注，使ABF載板首季營收占比升至33～34％。

而景碩首季業外表現同步轉佳，主要受惠新台幣貶值帶來匯兌收益挹注、處分設備等收益增加，以及權益法轉投資持股35.65％的復揚科技顯著轉盈挹注。據景碩財報揭露，復揚科技首季稅後淨利1.44億元，較去年第四季虧損16萬元及同期虧損996萬元大幅轉盈。

展望後市，投顧法人看好在網通等產品強勁需求及平均售價（ASP）上漲3～5％下，景碩ABF載板營收有望季增逾15％。儘管近期終端手機庫存調整，BT載板營收仍可季增5％，帶動第二季整體營收季增逾1成、連5季改寫新高。

而景碩持股51％、主要生產傳統印刷電路板（PCB）的子公司蘇州百碩因長年虧損，3月起已停止接單、預計下半年停產，投顧法人預期影響景碩全年營收約4～5％，但有助獲利改善，預期有助減少認列相關虧損約1～1.5億元，帶動全年每股盈餘提升0.3元。

美系外資看好伺服器及PC繪圖晶片（GPU）升級趨勢強勁，將使ABF載板2022～2025年需求年複合成長率（CAGR）達29％，對此將景碩2022～2024年獲利預期分別調升9％、8％、5％，維持「買進」評等、目標價自400元調升至430元。