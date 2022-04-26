智原(3035)今(26)日舉辦法說會，第一季營收年增109%、每股賺2.7元，同步創下單季歷史新高，光是首季獲利已超越去年全年一半，展望第二季，智原看好量產需求依舊暢旺，整體營運可望持續成長，上半年業績將淡季不淡。

智原第一季合併營收為32.1億元，季成長21%，較去年同期成長109%。第一季毛利率為49.7%，歸屬於母公司業主之淨利為6.7億元，基本每股盈餘為2.7元。

智原表示，第一季在量產需求帶動下，單季業績逆勢成長，營收及獲利再度改寫新高。第一季營收季增21%，年增109%，達32.1億元，再創單季歷史新高。營業利益持續攀升，季增24%，年增430%，達7.4億元，營業利益率為22.9%，較去年同期大增近14個百分點，本業獲利已連續五季成長，歸屬母公司業主稅後淨利為6.7億元，季增40%，年增295%，首季獲利已超越去年全年一半，第一季基本每股盈餘為2.7元，創下單季歷史新高。

產品組方面，智原第一季IP營收2.9億，季增加9%，年增加9%；委託設計(NRE)營收4.1億，季增12%，年增20%；量產為主要動能營收達25億，季增25%，年增171%，連續四季成長並創下歷史新高。第一季各項營運指標皆持續成長，獲利成長幅度優於營收成長幅度；在ASIC接案方面，即便有大環境波動及疫情影響，在長線客群支持下，接案亦維持在正常軌道上。

展望第二季，智原表示，量產需求依舊暢旺，整體營運可望持續成長，上半年業績呈現淡季不淡的態勢。智原的顯著成長是來自結構性的改變，而經常性收益亦成為公司成長的主要動力，智原也將持續提升ASIC的運作效率及布局多元化應用以增強成長動能及抵抗大環境波動的能力。