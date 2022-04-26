根據TrendForce調查顯示，今年第一季全球電視出貨量達4726萬台，季減20％。主要受到俄烏戰爭影響，衍生出原油、天然氣等原物料上漲，而中國大陸近期面對Omicron疫情升溫，持續進行無預警的動態清零手段，使得物流量能受阻，運費飆高，整個大環境的情勢導致原本全球通膨問題加劇。消費者在可支配預算有限情況下，開始削減非生活必需品的花費，電視產品銷售首當其衝。

觀察今年第一季電視三大銷售地區北美、歐洲和中國大陸，其中歐美受到高通膨導致需求大幅縮減兩成；中國大陸則因疫情升溫使多個城市進入封城狀態，導致人力短缺、物流受阻、運價高漲、物價飆漲，電視產品銷售完全處在劣勢情況下，第一季需求減少15~20％。

TrendForce進一步指出，第二季原先中國品牌挾面板價格已來到相對低點，期待618促銷檔期能為市場注入活水，但現下受疫情擾局，恐讓品牌上半年唯一的大型促銷活動落空。再者，往年第三季是品牌為歐美地區黑五和耶誕節慶促銷備貨時期，然今年世界盃足球賽延後至11月舉行，造成促銷檔期重疊，銷售量恐被抑制。今年海運費運仍居高不下，尺寸越大額外負擔的成本越多，不利品牌下半年大型促銷活動的布局。

因此，TrendForce估計今年電視出貨將進一步下調至2.12億台，年增僅1％，不排除仍有下修風險。