中光電(5371)召開線上法說會，對於大陸封控影響，總經理林惠姿認為，家用娛樂及智能微投影產品需求持續暢旺及新產品出貨，影像產品可望季增3成；但節能產品因缺料及運輸成本增加，預估第二季出貨量季減3成，5月起盡力趕貨減少差異。

中光電第一季營收131.38億元，季減13％，年增31％，合併毛利率為15.3％，較去年同期16.5％減少1.2個百分點，主要產品組合差異所致。合併營業淨利3.24億元，年增313％，稅後淨利4.91億元，年增35％，歸屬母公司股東淨利為4.79億元，年增24％，每股盈餘為1.22元。

節能產品第一季營收達74.31億元，雖因淡季效應季減15％，但年增45％，主要受惠於各產品線出貨全面大幅成長。出貨量則約1,485萬片/台，季減16％，年增19％。

林惠姿表示，第二季因俄烏戰爭與新冠疫情風險未降，4月開始的大陸城市管控造成缺料及運輸成本拉高問題亦持續影響營運，預估節能產品第二季整體出貨量將季減3成。由於總體經濟與疫情反撲的不確定性持續對供應鏈造成影響，節能產品事業群將以穩健成長為目標，預期今年在TV/PID新機種及NB新生意挹注下，節能產品整體出貨量預估個位數成長。

影像產品第一季淡季不淡，出貨量約28.1萬台，季增14％，年增43％，主要家用娛樂及智能微投影產品出貨成長帶動；營收41.58億元，季增20％、年增43％。

第二季華東地區封控對供應鏈及產能造成影響，但因家用娛樂及智能微投影產品需求持續暢旺，以及新的沉浸式產品開始出貨，故預期整體出貨量可望季增3成。林惠姿表示，於消費行為受疫情改變的過程中，從家庭劇院到激光電視，將全面加速推動4K取代1080p的趨勢、提升固態光源SSI產品組合與互動解決方案，同時積極布局智能微投影市場，並將持續往高端工程應用核心領域發展。預期影像產品今年整體出貨量將維持年成長5成以上的預期。