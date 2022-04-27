受惠於強勁的雲端運算服務需求，微軟上季營收獲利均優於分析師預期。受此激勵，周二微軟盤後股價上漲4.5%，報282.30美元，收復稍早前在一般交易時段大跌3.74%的失土。

微軟公布第三財季（截至3月底）營收年增18%，為493.6億美元，優於市場預期的490.5億美元，但成長力道仍較前一季的年增20%放緩。

淨利年增8.2%，為167.3億美元。經調整後每股盈餘為2.22美元，優於市場預期的2.19美元。

以事業群來看，智慧雲部門（Intelligent Cloud）營收年增26%，為190.5億美元，優於市場預期的189億美元。

其中，Azure與其他雲端服務營收年增46%，與前一季的成長力道持平，但優於市場預期的年增45.3%。儘管如此，與2020財年動輒60%的成長力道相比，Azure的營收增長仍然呈現穩步下滑的趨勢。

微軟表示，在Azure雲端平台強勁增長帶動下，第四財季智慧雲部門營收估將達到211億～213.5億美元，優於市場預估的209.33億美元。

第三財季生產力與業務流程部門（Productivity and Business Processes）營收年增17%，為157.9億美元，略高於市場預期的157.5億美元。

更多個人運算部門（More Personal Computing）營收年增11%，為145.2億美元，優於市場預期的142.7億美元。

此外，微軟第三財季Windows授權事業營收年增11%，優於公司1月預估的僅將實現高個位數百分比增長。

微軟財務長Amy Hood在法說會上表示，第四財季營收預估將介於524億～532億美元，以中值估算為528億美元，低於市場預估的529.5億美元。

她並表示，雖然微軟的展望已經將中國封城導致工廠停工的影響納入考量，但如果當地的停工時間延長到5月，微軟的業務可能受到更大的影響，「停工若延長到5月，將對Windows系統的OEM代工、Surface筆電和Xbox遊戲機業務的前景造成進一步的衝擊」。