世豐(2065)2022年第一季合併營收達新台幣6.51億元，年減12.27%、季減12.63%，雖部分訂單受主要客戶進行存貨採購調整，短期影響訂單出貨認列，惟首季營收仍改寫歷年同期次高水準，由於世豐近年持續針對客戶訂單結構調整、優化螺絲生產製程等，戮力精進集團整體營運獲利持續精進，再加上台幣匯率貶值等挹注，2021年首季稅後淨利達0.82億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.51元，分別年增51.95%、38.53%，並繳出歷年同期新高之優異表現。

世豐表示，第一季隨著美洲地區解封帶動建築工業開工率提高，明顯感受到建築工業應用領域市場需求延續良好動能，除今年首季建築工業營收占比攀升至68%，加上歐洲地區訂單出貨動能升溫，同步帶動歐洲地區銷售較去年同期成長70.13%、占整體營收比重增加至10.88%水準，除此之外，為進一步提升集團螺絲生產效率及保持良好訂單出貨排程，已於第一季完成旗下永安廠烤漆、噴頭等生產產線遷移至橋頭廠區，除對目前整體訂單出貨不受影響，隨著完成產線遷移有助於創造集團螺絲後段製程達到集中生產管理、縮短物流時間，有效發揮協同重要外部供應合作夥伴產能資源，提升整體螺絲產品生產管理彈性之效益。

世豐指出，集團持續深化產能自動化生產比例、數位智能化管理、以及調整客戶訂單銷售結構等策略，加上新台幣匯率貶值挹注，帶動2022年第一季整體毛利率由去年同期的16%攀升至20%水準，此外，世豐仍戮力針對營業成本、費用進行良好管控，挹注第一季營業利益率達13%，並較去年同期的10%大幅精進，呈現三率三升，明顯創造世豐整體營運獲利表現優於營收成長幅度。

展望2022年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。短期整體訂單出貨表現仍持續受美洲主要客戶進行存貨採購調整而有影響，惟目前整體業務接單保持良好動能，不僅歐美地區客戶已進一步提振鑽尾螺絲產品下單力道，加上美州地區客戶已逐步提振尖尾螺絲、長尺寸螺絲下單力道，有助於進一步創造集團下半年營運表現，另一方面，世豐持續採取優化客戶訂單結構、透過全尺寸螺絲完整產品線，滿足多元市場應用及良好產品組合發展，以期挹注集團未來營運獲利仍持續向上成長。