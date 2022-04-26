屬於公廣集團的華視，最近在新聞頻道播出時，出現了連串不可思議的錯誤，導致文化部長率同公廣集團董事長，及華視代總經到立法院備詢及答詢，這在有公廣的民主國家，是不曾有的場面！

設立公共電視最大的宗旨：就是不屬於政府，不拿政府經費而獨立經營的廣電媒體，保障其立場的獨立公正，以監督政府及民議代表。而台灣的公廣集團不僅接受文化部的補助，其人事並且受制於執政黨及政府的操控，並在播出錯誤時，到國會接受立法委員質詢，創下了民主國家設立公廣的最大笑話！

正因為公廣集團受制於民進黨及政府，所以其董事會及董事長被其他「公正」董事杯葛，以致現在的董事會無法進行改選，超過任期已經兩年多了，這種奇怪的僵局正中了民進黨的下懷，甘脆任其成為看守狀態，陸續由他們操控這個名為「公廣」的集團，所以其下的媒體造成鬆懈的情況，播放出錯，或鬧出更大笑話，只是遲早的事！

公廣集團董事長陳郁秀，原就是受到民進黨一路照顧的人，在她擔任文化部長後，又被安排到公廣，她對電視媒體的瞭解十分有限，所以只管公視就已超越了其能力，再加上一個商業的華視在她轄下，她更是無能為力了，由她立院答詢說：此次出錯是因為組織及器材的老化。就知她對電視是個大外行！

電視是需要經驗豐富的人，才能運行掌控順利的播出，她任董事長多年，如有組織不當她早該提出建議。她說器材老舊更是胡説，因為現在電視播出都已電腦化了，只要操作得當是不會有差錯的。她可能不知道日本的電視新器材，都是先經其公視NHK測試無誤，並經由訂定標準後，其他各民營電視才會引進同類的新器材！

華視新聞此次出錯，完全是工作人員所造成的，前晚用過的録影跑馬文字材料，沒按規定歸檔，隔日晨間人員未經檢視，就錯用檔案，編輯也未預先審閱跑馬的文字，就糊塗的播出，可見其管理的鬆懈！

管理應由總經理及新聞台台長負責，但不幸的是這兩個職務都是陳雅琳擔任，而且她又親身出國探訪，歸來後在疫病居隔中，這樣的管理怎能不亂！

陳是一個認真的記者，但不一定是好的經理人才，她很會鑽營，這由她幹過多家電視，及對她的一些評價可以看出，她已經是領軍的主帥了，還跑到第一線去打仗，名實不符的還去作採訪製作工作，當然是管理的大忌，豈能不亂？

最荒唐的是陳雅琳用公廣集團華視的名義，去得到僑委會一千兩百萬的標案，為僑委會的政績去作宣傳，可見華視新聞是可以被收買的，當她親身去接僑委會的案子，拿了巨額的經費及利潤，往後她能公正的去監督僑委會的施政嗎？

一個民主國家的公廣集團電視台，可以被政府部門用錢收買為其政績宣傳，恐怕是他國沒有的怪現象，也是國際間的一項大笑話！（作者為資深媒體人）

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