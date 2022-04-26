不容街頭棒球隊橫行 警掃黑跨縣市逮人

33歲文姓暴力集團首腦因與27歲吳姓男子有財務紛竟在談判過程中，以球棒毆打成傷；台中市二分局為防止幫派及暴力份子趁機滋事，於「掃黑專案行動」期間，掃蕩轄內暴力集團等不法份子，查獲文姓首臉等暴力集團2件12人、非法槍砲2件3人；查扣改造手槍3枝、模擬槍1枝、鎮暴槍1支、改造子彈50餘顆、現金40萬、球棒、電擊槍等贓證物，依組織犯罪條例、妨害自由及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

文男與吳男素有糾紛，去年底相邀至台中市二分局轄區旅館談判，過程中吳男遭對方以球棒及徒手等方式毆打成傷，經吳男報案，台中市二分局立即組成專案小組，於掃黑專案期間，至宜蘭、桃園及台中市等一帶查獲文姓首要及成員等6人到案，並於其中一名成員位於桃園住處，查獲改造手槍1把、改造子彈七顆、球棒等證物，全案依妨害自由及傷害等罪嫌移送偵辦。

第二分局針對轄內暴力犯罪等不法事證，蒐證完整後報請台中地檢署指揮偵辦，於「全國掃黑專案行動」期間，遠赴宜蘭、桃園等北部縣市，連續數波風馳電掣行動，澈底瓦解分別以文姓嫌犯及葉姓嫌犯為首之暴力集團及非法持有槍砲等案，有效維護轄區治安。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，警方透過強勢執法、威力掃蕩，維穩治安，以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，戮力以赴，查緝黑道幫派及暴力分子，並針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除。