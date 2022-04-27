德微(3675)第1季稅後盈餘為1.08億元，年增139.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.44元，儘管終端市場變數不少，德微表示，第2季營運審慎樂觀，有望比第1季好。

德微第1季合併營收為5.28億元，年成長17.73%，營業毛利為1.84億元，年成長34.86%，合併毛利率為34.86%，年增4.42個百分點，營業淨利為9450萬元，年增59.14%，營業淨利率為17.88%，稅後盈餘為1.08億元，年增139.5%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.44元。

德微表示，第1季營業毛利率35%與營業利益率18%，分別略高於公司原先預期，其中差異出於產品組合(如：汽車電子與工控)等銷貨成長、推升毛利貢獻，以及公司發揮營運管理效能，使公司營業利益率有所突破。

展望第2季，德微表示，由於自動化新產能將於第2季與第3季陸續開出，且隨著全球車用電子、5G、人工智慧與工控等產品廣泛應用，第2季營收與獲利審慎樂觀，有望比第1季好。