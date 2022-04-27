聯發科(2454)今日法說會登場，儘管目前第一季營收已經創下歷史新高，即將公布的首季獲利，法人圈也看好有機會挑戰2個股本，但依舊不敵大盤重挫壓力，以及外資連續9個交易日的賣超，今股價開低走低、跌幅逾3.5%，一度跌破800元大關，最低觸797元。
聯發科近來股價持續破底，儼然成外資提款機，外資目前對聯發科已經呈現連續9個交易日的賣超，累計賣超達17581張，也成為聯發科此波修正的最大壓力。
聯發科今日法說會即將登場，由於聯發科首季營收寫下歷史新高，故第一季財報市場也給予正面期待，法人圈就看好，聯發科第一季獲利，可望賺進超過2個股本，單季獲利挑戰新高水準。
只是展望第二季，目前大陸因為疫情封城持續衝擊供應鏈以及終端市場買氣，手機買氣低迷且未見復甦跡象，這也成為市場對聯發科最為擔憂的關鍵點，預計今日法說會中聯發科也會對於目前市場狀況釋出最新看法。
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