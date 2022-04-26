利華（1423）、華夏（1305）、台聚（1304）及傳奇（4994）等四家公司，將於5月分在證交所場地舉行自辦法人說明會，法說時間分別為5月4日、5月17日、5月20日及5月27日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。證交所統計，統計今（111）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理677場法人說明會。