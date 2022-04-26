4家上市公司 5月辦法說會 21:002022/04/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利華（1423）、華夏（1305）、台聚（1304）及傳奇（4994）等四家公司，將於5月分在證交所場地舉行自辦法人說明會，法說時間分別為5月4日、5月17日、5月20日及5月27日。 證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。證交所統計，統計今（111）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理677場法人說明會。 推廣ESG輔導認證 華夏科大與世界環境教科文基金會簽訂合作意向書 《熱門族群》油價回、塑化盤 點將4績優生 #華夏 #利華 #台聚 #傳奇 #法人說明會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總部取名恩典 打造下一個傳奇 04:102022/04/14 財經要聞 80歲傳奇影帝離世 製作《焦點新聞》獲第42屆奥斯卡金像獎最佳影片 08:342022/04/22 娛樂 《資訊服務》傳奇進軍區塊鏈 Q3推出首款SLG鏈遊 15:592022/04/19 財經 大專運動會角力賽 華夏學子創歷史成績 19:422022/04/10 寶島 雲朗觀光義大利第6家飯店據點 佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」試營運 12:132022/04/11 財經 攜手韓廠 傳奇網路推2款區塊鏈遊戲 04:102022/04/20 證券．權證 美式經典傳奇 Ford Mustang風靡58年 連續7年蟬聯「全球雙門跑車銷售冠軍」 15:002022/04/15 汽車情報-汽車新聞 事前預約達30萬 傳奇網路 新手遊本月推出 04:102022/04/12 產業．科技 孫翠鳳搬演鄭芝龍 世紀海戰磅礡登場 04:102022/04/15 藝文副刊 台聚 多空量能轉強 04:102022/04/24 證券．權證 福隆沙雕季5／26開展 霹靂英雄見面會、福隆沙灘生活節周周精彩 11:232022/04/20 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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