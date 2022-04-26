大陸疫情持續延燒，市場憂慮需求減緩，使得原油價格最新跌破百元美金大關，有鑑於近期國際多空紛擾，塑化行情呈現區間震盪整理格局，分析師就看好，相對石化上游原料漲勢趨緩下，EVA、PVC、ABS及PS利差相對勝出，相關個股可以留意台塑(1301)、華夏(1305)、亞聚(1308)、台聚(1304)等。

市場擔憂大陸疫情短期難解，將對全球原油需求造成壓力，昨(25)日西德州原油期貨跌破每桶100美元關卡，倫敦布蘭特近月期油報約103美元，兩者均創4月12日以來新低。

上週五大泛用樹脂報價呈現持平到下跌格局，PVC挫低3.6%、至1340美元，表現最為疲軟，LLDPE下跌1.6%，LDPE滑落0.65%，至於HDPE、PP、PS及ABS全數持平，EVA也持平在2850美元，走勢相對穩健。此外，上週中間原料則是跌多漲少，EDC挫低2.86%，VCM滑落3.1%較弱，2-EH上漲0.57%，DOP及PA持平，化纖原料的AN及CPL也都持平。

近期塑化產品報價普遍回檔，反映油價修正的利空所致，加上大陸疫情惡化，封城管控更趨嚴格，下游開工狀況滑落，打壓需求，整體而言報價走勢不如預期，短期間表現受壓抑。第二季亞洲仍有有10家輕油裂解廠進行歲修，下游產品也配合歲修或減產，供給減少，而烏俄戰爭，歐美對俄羅斯制裁，歐洲石化廠商上游原料成本大漲，生產端不確定性高，下游廠商買盤也轉向亞洲市場，有助於化解供需寬鬆擔憂。

分析師表示，目前持續看好PVC及EVA兩個產品線，上週PVC價格滑落，主要是大陸疫情惡化，削弱需求拖累所致，不過大陸已經慢慢有解封聲浪出來，加上印度及東南亞PVC需求延續強勁，而日本Taiyo及信越均於第二季規劃歲修，PVC產量損失，供需依舊穩健，有利維繫PVC價格，至於太陽能安裝需求再起，鞋材廠開工率提高，提振EVA需求，且第二季揚子石化10萬噸產能進行歲修，供需偏緊，提振EVA報價，相關個股可以留意台塑、華夏、亞聚、台聚等。