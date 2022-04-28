晶圓代工廠聯電(2303)2022年首季財報及第二季展望雙雙優於市場預期，使股價在27日下探43.55元的近1年低點後上演大反攻，28日開高4.28％後放量直攻漲停價48.8元，臨近午盤仍維持逾8.5％漲幅。不過，6家外資法人對後市看法仍多空分歧，均維持既有評等不變。

聯電對第二季營運展望維持樂觀，預期稼動率將維持滿載，晶圓出貨量季增4～5％、美元平均售價（ASP）季增3～4％，帶動毛利率升至近45％。外資推算聯電第二季營收將季增7～9％，若加計貶值因素有望季增逾10％，高於市場預期的3～4％，毛利率亦優於共識的43％。

聯電表示，雖然PC、NB、智慧手機等特定應用需求轉弱，但車用、工業、網通、雲端運算等需求仍吃緊，維持今年晶圓代工業成長達逾20％、聯電成長將優於平均看法不變。所有新增產能均與客戶就數量及價格簽定長約，合計約40％訂單簽訂長約，其中28奈米達約80％。

亞系外資認為，聯電首季財報優於預期，第二季展望亦強勁，將今年營收預期調升5％，毛利率調升5個百分點，原因是產品組合和平均售價改善，獲利預期則調升25％、明後年獲利預期調升1％、5％，維持「優於大盤」評等、目標價自85.25元調升至88元。

日系外資認為，受季節性因素和客戶庫存調整影響，預期聯電稼動率將在第四季降至97％。然而，IDM廠委外釋單增加、長期合約（LTA）使稼動率維持高檔，使聯電今明2年的毛利率後市較其他二線同業更穩固，維持「買進」評等及目標價77元。

美系外資看好聯電今年獲利持續成長，並認為在消費產品需求疲軟下，明年供過於求風險實際上正在降低。儘管存在宏觀問題，但聯電在成熟製程上的代工品質與台積電相當，且毛利率持續改善，仍是美系外資首選的二線代工廠，維持「增加持股」評等、目標價68元。

歐系外資則認為，聯電透過簽定長約及專業客製化，致力維持訂單韌性、鞏固此循環周期的強勁成長，將今年每股盈餘預期調升至7元，但考量周期性風險因素，明後年預期維持修正後的5.5元，將目標價由68元調降至66元，但基於股價修正已多，維持「優於大盤」評等。

另一家日系外資則相對保守，認為由於聯電對今年平均售價上漲幅度展望維持不變，認為晶圓價格自第二季起可能持平，意味漲價態勢可能在上半年飽和。預期聯電股價在周期風險消除前將持續盤整，可能需要再經過幾季時間，維持「中立」評等及目標價70元。

另一家美系外資認為，聯電在28奈米客戶群多元化方面表現良好，並為大部分新產能簽署長期約，但40％的長約覆蓋率和逾60％的智慧手機和PC應用貢獻，可能使聯電容易受需求大幅波動並影響毛利率。

美系外資指出，今年股價迄今下跌達30％，幅度高於大盤的10％，已反映部分市場憂慮。目前市場需對聯電有能力實現「可控制的衰退，對潛在毛利率、稼動率和售價下滑有明確支撐」有足夠信心，但在接受前須先看到可能出現什麼形式的衰退，維持「中立」評等、目標價自66元降至50元。