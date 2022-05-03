余天原是演藝圈知名主持人、歌手，2007年接受民進黨徵召角逐立法委員後，便轉戰政壇，過去上館長節目談進入政壇12年的心聲，透露賠了5棟房子，導致目前零房產，上個月有媒體指出李亞萍去年匯款給余祥銓，委託兒子買股票投資，沒想到過程中卻誤信朋友「報明牌」慘賠百萬。

根據廉政專刊報導，余天與太太李亞萍有281萬台幣存款，不過李亞萍去年8月起匯款205萬給余祥銓，委託兒子購買股票投資，不過《鏡週刊》指出，余祥銓透露母親不清楚股票下單流程，才會委託操作，沒想到卻誤信朋友「報明牌」，他指出該友人介紹自家公司股票時，明明已經漲停，李亞萍卻硬要追高，砸了200萬元購買，最後慘賠一半股價剩100萬，「現在更是慘跌到剩二十幾」，如今只能放著觀望，讓他忍不住笑虧媽媽太笨。

不過股票慘賠的李亞萍，昔日因為余天踏入政壇12年賠光5棟房產，導致住的房子也是別人的，讓她忍不住大罵：「嫁給你真倒楣」，當時余天曾上直播節目澄清，由於服務處租金一個月就要3至4萬元，加上支付助理的薪水，還有地方攤的紅、白包，基本上都是2000元起跳，光靠當立委的薪水根本不夠支付。

余天之前坦言考慮做完這屆立委就好，下屆不再參選，加上女兒余苑綺（現改名為余泳澐）罹癌讓他心力交瘁，下一步將和家人與總統蔡英文討論後再決定，不過，李亞萍仍持續說服余天繼續參選，甚至還罵他這麼做「沒責任感」。