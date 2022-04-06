民進黨新北市議員李坤城日前宣布不再競選連任、直攻2024立委，被視為將接棒民進黨立委余天的席位。余坦言，確實考慮做完這屆立委就好，下屆不再參選，尤其女兒余苑綺罹癌讓他心力交瘁，下一步將要和家人與總統蔡英文討論後再決定。余今日（6）表示，立法院初審通過，將調高村里長事務補助費，他直呼這已整整22年沒調整了。

根據《三立新聞網》今日報導，余天受訪表示，確實有考慮做完這屆立委就好，下屆不再參選了，加上女兒罹癌的病情，讓他心力交瘁，必須要與家人及蔡英文討論後，才能做下一步決定。

余天今日在臉書發文表示，立法院內政委員會日前初審通過，將「村里長事務補助費」從現行4.5萬調高至5萬元，尚待院會二、三讀。余直言，補助費已經整整22年沒有調整，不僅該調，而且應該依照里民人數再做加給，才符合公平。

對此，余天指出，以三重區為例，人數最少的里只有373人，最多的是過田里，共有9781人，相差高達26倍，考量實際服務所需量能，里長事務補助費都應在5萬元的基礎上，再依照里民人數做分級加給，讓里長有足夠的資源做好第一線服務。余強調，在此法案進行二、三讀之前，他會再積極與黨團協調，努力為辛苦的里長爭取更公平合理的事務補助費。