2022全國大專校院運動會28日的拳擊公開女子組賽事，東京奧運國手黃筱雯、林郁婷輪番上陣，兩人各自在所屬量級穩穩奪金，其中東奧銅牌黃筱雯更是第7度在全大運為輔仁大學拿下金牌，為下周土耳其世錦賽上緊發條。

黃筱雯因為量級關係，東京奧運減重參加51公斤，全大運則是挑戰57公斤級並順利奪金，但認為自己這次全大運狀態還不是很滿意，她說：「有一陣子沒比賽，久違的第1場比賽有點過於興奮，比賽過程沒有很滿意，針對接下來的世錦賽有去學一些招式，只是在全大運沒有發揮很好。」教練劉宗泰也認為，這次全大運黃筱雯還有點生疏，但也不希望給她太多壓力。

為女子拳擊54公斤世界第1的林郁婷，全大運出賽60公斤級，由於實力高出一截，決賽進行到一半對手擲白毛巾提前投降，林郁婷輕鬆摘金，坦言這次以挑戰者身份衝擊比賽，「平常的訓練很紮實，好好做表現就不會差，我對我的訓練是有信心的。」

經歷奧運首輪落敗的挫折後，林郁婷更加突破，坦言：「奧運壓力很大，回來之後沈澱一陣子，不讓自己再有包袱。有了這次經驗，相信之後會有更好的發揮，也會有所突破，我不會再去思考非贏不可，就是一步一腳印。」

除了黃筱雯、林郁婷，國立體大蔡子涵、陳子瑄分別奪下48公斤、51公斤級金牌；台灣體大吳佳芸擊敗輔大陶映瑜在54公斤級奪金；北市大學蔡馨慧在64公斤級拿下金牌；嶺東科大莊芳瑜拿下69公斤拿下第一；75公斤級則是北市大學林倩羽奪金。

蔡子涵、陳子瑄、黃筱雯、林郁婷、陶映瑜，下周都將前往土耳其參加世界拳擊錦標賽，透過這次全大運掌握比賽節奏，調整到最佳狀態。

黃筱雯（後）伺機攻擊對手。（全大運提供）

林郁婷在2022全大運拳擊公開女子組60公斤奪金。（全大運提供）