資深藝人李亞萍近年煩心二女兒余苑綺直腸癌的病況，加上日前又傳出，委託兒子余祥銓買股票，結果誤信朋友「報明牌」，股價蒸發100萬，對此，李亞萍接受媒體專訪透露，其實她經濟重擔沉重，每個月要負擔15萬房貸、余苑綺租屋5萬，加上最近過敏嚴重，免疫力失調下降又失眠，3症狀纏身讓她超崩潰。

余天、李亞萍二女兒余苑綺（余泳澐）2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次、做了70多次化療，病況讓家人都很擔心，根據《自由時報》報導，余天、李亞萍為了讓女兒專心養病，幫余苑綺在關渡租房子，持有重大傷病卡的余苑綺，有申請外勞幫忙照顧生活起居，李亞萍也不時煲湯送給余苑綺喝，含淚盼外界一起集氣「就等奇蹟了」。

72歲李亞萍除了擔心女兒病況外，她也透露經濟壓力沉重，房產貸款共約2200萬，換算下來每個月要還款15萬以上，加上余苑綺租屋5萬，保守估計每月開銷上看30萬，李亞萍忍不住抱怨：「余天當委員薪水也才10幾萬」，感嘆自己每個月都在籌錢，沒吃安眠藥就睡不著，加上最近過敏嚴重、免疫力失調下降，讓她很鬱卒，雖然李亞萍知道最佳解藥是保持心情愉快，但仍讓她直呼真難。

至於，李亞萍日前傳出找余祥銓幫忙買股票，結果股價蒸發100萬，對此，李亞萍則表示，她都是要捧朋友公司的場才買，並強調自己是眼光放遠，不炒短線。