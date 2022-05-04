雙胞胎女團BY2中的妹妹Yumi，在去年底捲入歌手王力宏和李靚蕾離婚風波，Yumi否認介入王力宏婚姻，表示自己只是王力宏婚前交往的女友，讓Yumi一度成為話題人物，而揮別陰霾的Yumi走過風波後，近日曬出野餐美照，整體的狀態和氣色都很好，其中一張還疑似胸前走光，刻意P圖處理。

Yumi昨（3日）在微博曬出一系列野餐美照，身邊有許多花朵和美食圍繞，照片散發浪漫、清新氛圍，Yumi也開心寫下：「哪朵玫瑰沒有荊棘，新做的菜又被吃光吶～」貼文一出，就被細心網友發現是《玫瑰少年》的歌詞，Yumi則親自笑回：「聰明兔」（「兔子」是BY2粉絲暱稱）。

Yumi分享野餐照。（圖／取材自By2_Yumi孫雨微博）

Yumi分享美照。（圖／取材自By2_Yumi孫雨微博）

照片中，Yumi身穿細肩帶碎花長裙，裙擺開岔設計讓她的纖細美腿全都露，而其中一張還疑似胸前走光，Yumi在上傳照片前就先以P圖處理，而在其他照片中，Yumi香肩和白嫩美肌全都露，洋裝低胸設計讓她微露性感又不失清新風格。

Yumi整體的狀態和氣色都很不錯，網友就大讚Yumi美照散發女友感，還釣出Yumi貼出害羞貼圖回應。而距離王力宏風波至今相隔近5個月，加上Yumi上一次發文，已經是1個月前，而這回她終於發聲分享近況，也在網上掀起不少討論。