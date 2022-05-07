立委劉建國幫西螺果菜市場調度爭取的1000盒快篩劑。（周麗蘭攝）

立委劉建國立委協助西螺鎮公所爭取1000劑快篩試劑，今（7日）辦理贈與儀式，西螺鎮長鄭玲惠代表接受。雲林縣府新聞處長羅楚東表示，縣府6日曾行文農糧署請求專案提供快篩劑，不清楚中央從哪個管道調撥給劉建國委員，如果確實有特殊管道，也歡迎劉委員多多幫忙協助爭取。

立委劉建國7日在西螺果菜市場辦公廳外把1000劑快篩試劑交給西螺鎮長鄭玲惠，鄭玲惠說，日前雲林縣政府說西螺疫情是源自西螺果菜市場南來北往的人流，導致農民、攤商、盤商很恐慌，交易量下滑，她拜託劉建國委員調度快篩劑。

劉建國表示，西螺果菜市場是全台最大產地批發市場，他收到鎮長請求希望能比照北農模式，提供快篩劑給市場同仁、盤商、農民，他向中央反應，今（7日）先撥1000劑提供西螺果菜市場運用，下周起全台各地市場，農委會也會有更積極的支援，落實以篩代隔政策。

鄭玲惠表示，1000劑快篩試劑將優先給西螺果菜市場同仁、盤商使用，證明西螺果菜市場不會是源頭，市場每天都有消毒，工作人員也都打滿3劑，感謝劉委員調度，讓工作人員及農民安心。其餘快篩試劑則採實名制現場分流排隊預約登記，優先給有需要的市場內承租的盤商、行口或農友，限量發送送完為止。

鄭玲惠也表示，雲林縣政府除了汙名化西螺果菜市場是疫情熱區外，還有什麼實際作為嗎？

縣府新聞處長羅楚東指出，快篩劑幾乎由中央統一調度配送，因供應量仍有限，縣內快篩劑需求處於緊繃狀態，這是每一個縣市都遇到的問題，縣府農業處昨（6）日函文農糧署建請專案提供轄內果菜市場快篩試劑，期待中央盡快予以正面回應。

羅楚東說，在快篩劑供應不足的情況下，縣府並不清楚中央從哪個管道特地調撥給劉建國委員，如果確實有特殊管道，也歡迎劉委員多多幫忙協助爭取，雲林縣每一個鄉鎮都需要充足的快篩劑。

羅楚東強調，縣府也是雲林縣防疫應變中心，原本就會對於各區域的疫情對外說明，每一項資訊都是衛生醫療單位的科學調查結果，相信民眾也都能理解相關資訊都是客觀且中立。