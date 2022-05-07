1部載滿5萬劑快篩劑的18噸廂型大貨車，6日下午由黃姓司機駕駛，從林口南下準備送往中部台中、雲林、高雄等縣市，在行經國道3號南下138公里西湖路段時，連續追撞2部清潔施工車，造成第1部施工車駕駛座幾乎擠爛，當場造成2人死亡，另3人受傷，警方漏夜偵查後，駕駛坦承是因為半路上滑手機Line通訊軟體低頭回訊息，才發生意外，警方依過失致死罪移送黃男，今(7日)下午苗栗地檢署檢察官相驗。

經警方昨漏夜偵訊後，肇事的黃姓駕駛自稱，他行經事故地點時，因為急著用Line通訊軟體回覆快篩劑配送訊息，未注意前方路況，因為低頭太久，也未留意車輛已偏移車道，直到事故發生時發現已來不及挽回。

這輛載滿中央統一徵用分發至各地衛生局的廂型大貨車，6日中午由35歲黃姓司機駕駛，載著5萬劑快篩劑，從林口出發沿著國道3號南下，準備將快篩劑送往台中、雲林、高雄等縣市衛生局。由於載送的是目前防疫最重要的快篩劑，車禍發生後，國道警察後龍分隊員警在現場處理完成後，隨指示高速公路拖吊車，將貨車拖回後龍分隊看管，並通知廠商善後，廠商得悉，隨向警方表示將另調派一部貨車前來接運，期望在期限內運抵收貨單位。

6日下午14時45分左右，國道3號南下138公里處，也就是西湖休息站南下路段，這部載滿快篩劑的18噸重廂型大貨車，未注意前方路段有2部施工車輛正在施工，當場追撞在路肩從事清潔工作的第1部施工車，因衝撞力量相當大，再往前推撞到在路內側工作的第2部施工車，第1部施工車的駕駛座嚴重擠壓變形，第2部施工車則車尾被撞略有受損，大貨車因追撞力道強勁，整個車騎上第1部施工車輛貨架上。

苗栗縣消防局獲報，立即通報西湖、後龍等2個分隊派出器材車及救護車趕往現場，發現有1名工人當場傷重死亡，另有4人受傷，經送醫救治，另1名工人也宣告不治，警方依過失致死罪逮捕黃男，預計下午報請苗栗地檢署檢察官相驗。