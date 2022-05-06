高登承攬政府快篩試劑採購案遭國民黨質疑有弊，衛福部長陳時中反擊，國民黨若意見這麼多，就來投標看看。國民黨下午回應，高登負責人劉緯澤都承認「就算國民黨沒罵我 我還是做不出來」，民進黨怎好意思推給監督抓弊的國民黨？

國民黨文傳會副主委林家興表示，劉緯澤的真心話證明並非綠營側翼、黨政發言系統所抹黑是國民黨害台灣少1700萬劑快篩劑，而是衛福部草率把關，讓根本不具備相關能力與資格廠商「魚目混珠」跑進來，原本就拿不到這1700萬劑。

林家興反批，民進黨與陳時中部長不但不檢討自身和說明問題，還忙著指責、出征國民黨，揶揄「如果想要邀請別人來投標，是不是該先說清楚投標規則、公布當時召集廠商的會議紀錄給大家參考？」

林家興說，昶虹公司、高登生醫都陸續出面說明，只剩下陳時中持續顧左右而言他，甚至暗示不投標的人都不能對政府標案提出質疑，如此獨裁作風，真是好大的官威，讓在街頭排隊民眾等不到快篩，也等不到蔡政府欠人民的答案。