高登環球生醫公司承接衛福部採購國外快篩試劑標案，遭立法院國民黨團踢爆有弊。高登隨即宣布棄標，衛福部長陳時中卻批國民黨團是「政治干預商業」。國民黨團今反擊，當初陳也要在野黨不要查東洋疫苗採購弊案，結果最後證實有內線交易。

國民黨立委林奕華表示，高登這樣的公司在承攬政府採購快篩試劑案中，大做無本生意，真的是綠色吸血鬼，政府找這種廠商，「該嘆氣的是人民，不是陳時中」，陳現在應該做的事是查察弊端，而不是扣帽子、對在野黨做認知作戰。

林奕華說，當初政府要採購新冠肺炎疫苗時，承包的東洋公司也被踢爆有不正常股市交易紀錄，但當時陳時中也說「最好不要查」，後來查下去果然有內線交易，原來防疫物資採購案的水多深，政府不應該幫人民把關？

黨團總召曾銘宗表示，陳時中口中的殷實商人是將中國黑心口罩冒台灣製造詐欺483萬元遭起訴的詐欺嫌疑人，陳的理直氣壯真是天縱英才。

黨團副書記長李德維也說，陳時中不能以緊急採購為由，就把規定與貓膩隱藏或視而不見，甩鍋、把政治黑手伸入弊案轉移焦點，為廠商護航不是中央流行疫情指揮中心指揮官該做的事情。

黨團副書記長鄭正鈐表示，高登聲稱是向昶虹公司借貸買快篩劑，但昶虹本身也有很多官司，且身為上市公司，負責人林俊輝卻可片面與高登董事長劉緯澤有巨額合作，金管會不管？陳時中說政治干預商業，難道是因煮熟鴨子飛了？

國民黨立委葉毓蘭表示，台灣是詐騙王國，「有騙無類」，高登就是標準的虛設行號要遂行詐騙；反問詐騙車手哪個會自稱是騙子？現在講得光鮮亮麗，詐騙集團話術可以客製，你缺口罩我賣口罩，你缺快篩劑我賣快篩劑，1億劑都可以。

葉毓蘭批評，陳時中說政治干預商業，根本是打人喊救人，要把快篩劑採購不力責任推給在野黨。

葉毓蘭也揶揄陳時中，社經地位愈高臉皮愈薄，愈容易連續被騙，這也是政府採購法要求審查投資者資格與要求履約保證金，如今衛福部獨厚高登，難道高登的團膳還負責陳的紅酒趴？