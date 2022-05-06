針對民眾買不到快篩試劑問題，指揮中心昨（5日）在疫情記者會中表示，跟藥師公會協調公告販售時間，早中晚分開販售，民眾可以多上網查詢。對此，藥師林士峰今在臉書直言，「官員是不是都坐在冷氣房裡想政策啊？」

陳時中5日公告，快篩實名制部分，為兼顧每位民眾購買權利，家用快篩實名制健保特約藥局販售時間分流。「快篩實名制健保特約藥局」早、中、晚均有販售，藥局會為公告販售時間，請民眾依販售時段購買。他說，希望大家多上網去看販售狀況。

指揮中心公布「快篩實名制」分流方案。(取自中時新聞網直播)

藥師林士峰在臉書透露心聲，他說，現在買實名制快篩的人，只賣一個時段，就排隊到不一定買的到了。如果在不增量的狀況之下，把現有的量分三個時段販售，勢必讓實名制快篩更難買到。如果要增量，在郵務人員如此吃緊的情況下，恐怕也難以負荷。

對此有網友就說「累死的都是基層和百姓」、「不是時段的問題，是東西太少，指揮中心還在睡嗎？」「一次排不到，可以排三次」、「很想說藥師又不是只賣快篩，這樣搞藥師還能休息嗎？」