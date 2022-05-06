本土疫情不斷升溫，大批民眾快篩陽性湧入醫院急診或篩檢站PCR，導致採檢量能大爆炸，對此，中央流行疫情指揮中心昨宣布居家隔離、自主防疫與居家檢疫的人，從下周四（12日）起快篩陽性以後，經醫事人員遠距視訊確認，即等於確診，不需要再外出做PCR，而《中時新聞網》也整理出確診之後該怎麼辦的7個常見問題供民眾參考。

一、快篩陽為確診新制何時上路？

新制度將於下周四（5月12日）正式上路。

二、哪些人快篩陽性就等於確診？

居家隔離、自主防疫與居家檢疫者下周四開始快篩陽性，只要經醫事人員遠距視訊確認就等於確診，不用再外出做PCR複檢。

三、確診以後應該怎麼辦才好呢？

確診後先在家裡等通知，並主動聯繫相關接觸者，並填寫簡訊中附上的「自主回報疫調系統」的連結，最後再去台灣社交距離App上傳隨機ID。

四、確診後能住院治療嗎？

只有中重症所有病患、80歲以上長者、懷孕36周以上孕婦、出生未3個月確診且發燒、出生3至12個月確診且高燒39度，或其他醫師評估需住院治療的人可住院治療。

五、輕症在家有哪些症狀應就醫？

成人輕症居家照護，如果出現7大警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥，以及過去24小時尿量明顯減少，應盡快就醫。

兒童居家照護期間，若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7大症狀，應立即撥打119或緊急自行就醫。

六、居家照護、隔離者怎麼就醫？

居家照護或隔離期間如果有就醫需求，可先採用視訊診療的方法；若情況嚴重卻無法撥通衛生單位電話，則可由防疫車隊、同住親友接送或自己開車／騎車去急診就醫，後續再補通報即可。

七、無症狀或輕症者如何解隔離？

距離發病或採檢日4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性（Ct值≧30）；或第5至9天追蹤1次快篩或PCR陰性（Ct值≧30），上述的快篩須由醫護執行。或者是居家照護隔離滿10天則不需採檢就可以解隔。