日前基隆市議員才指出有不肖人士購買實名制快篩後，加價轉售牟利。基隆市警察局第二分局6日就宣布查獲一名女子在網路上貼文兜售快篩試劑，警方循線查獲，以違反《醫療器材管理法》查辦，並持續溯源追查。

日前基隆市議員鄭文婷在議會中表示，有不肖人士在網路上加價轉售實名制快篩試劑。對此，基隆市警察局長劉耀欽指示務必徹底清查，第二分局偵查隊與刑事警察大隊偵三隊共組專案小組積極偵查。

4日警方在進行網路巡邏時，在社群網站發現綽號「珍珍」女子貼文販賣新冠肺炎快篩試劑。專案小組佯稱買家，於5日晚間在台北市中正區一帶當場查扣新冠肺炎快篩試劑10組，查該女子以原價購得後加價販售，遍及大台北地區，全案依違反醫療器材管理法偵處，並持續溯源追查。

據瞭解，該名女子以每劑250元的價格在網路上貼文兜售，警方也表示，其銷售的快篩試劑並非目前正在銷售的實名制快篩，初步瞭解該名女子是向上游購入後，才在網路上發文銷售，警方正積極追查貨品來源。

基隆市警局提醒民眾，目前新冠肺炎疫情持續升溫，快篩試劑屬於第3級醫療器材，民眾若私下出售就可能涉及違反《醫療器材管理法》，將面臨3萬元以上100萬元以下罰鍰。