【全程影音】以篩代隔配套「類超前部署」？ 國民黨團：快篩採購胡搞瞎搞

本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心推出「以篩代隔」，而快篩試劑更是供不應求，國民黨團今召開記者會指出，中研院研發的快篩試劑早已技轉國內7家廠商，卻只能在國外上市，直指買不到的原因是衛福部權力一把抓，並呼籲，金管會和中央流行疫情指揮中心應儘快提出防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益，避免成為社會「未爆彈」。

國民黨立委林奕華表示，去年4月份中研院院長廖俊智稱，中研院快篩試劑研發，已經技轉國內7家廠商，部分廠商也早已獲得食藥署核准，同時也在美國、歐盟等國家取得EUA，在市場販售。林奕華質疑，國內早在一年多前就已經有能力製造快篩試劑，而且在世界各國販售，我們現在到底為何還缺快篩試劑？難道不是衛福部一把抓，限制給予想要給的廠商准許進口嗎？

林奕華指出，國民黨踢爆為何是綠友友的高端大股東福又達可以第一家拿到唾液快篩核准的公司？而且就在宣布「以篩代隔」的前幾天；國民黨團昨又揭露200萬元資本額的小吃店，竟然可以承攬1700萬劑快篩試劑的衛福部標案，又稱有上市公司投資，怎麼看都像是一場騙局；政府在採購羅氏、亞培快篩試劑說是直接徵用，這次購買韓國賽特瑞恩快篩試劑，卻跳過台灣總代理，找上高登環球生醫公司購買，種種疑雲讓「以篩代隔」好的政策，蒙上一層陰影。

林奕華指出，防疫險理賠絕對是下一個未爆彈，但金管會卻還在睡，也不跟進超前部署，自從3＋4後，後面4天到底賠不賠至今都還講不清，自願上班就不賠？如果被雇主要求上班呢？金管會該提早評估，將金融曝險也納入隔離政策改變的參考因素之一，金管會應該盡速盤點各類型防疫型保單，以確保保戶權益。

國民黨立委鄭正鈐表示，國民黨團昨揭露高登環球生醫有限公司，讓「快篩之亂」進入更複雜的深水區，高登環球生醫有限公司聲稱，上市公司昶虹國際股份有限公司提供資金，讓高登環球生醫有限公司參與政府快篩試劑採購案，但昶虹國際股份有限公司是億麗科技股份有限公司轉型而來，該公司在今年1月因涉入10億元假交易真借款案，包括董事長在內5名高層主管遭北檢調查，金管會必須查明。

鄭正鈐表示，是有什麼重要的連結，要圖利特定人？意圖發快篩財？請陳時中部長說清楚，要求高登環球生醫公司按照「期程」，完成1700萬劑的會議決議內容是什麼？國民黨團呼籲檢調單位主動介入調查，是否涉及不法。