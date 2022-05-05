國民黨昨爆料承接衛福部快篩試劑標案的高登環球生醫公司，前身竟是小吃店，高登環球生醫決定棄標，民進黨則指高登環球的藥商執照為新北市政府核發許可，國民黨發言人江怡臻今表示，公司的販賣業藥商執照是登記制，至於能否販售快篩試劑是由中央核准，中央政府應該向外界說明清楚，不要「刻意甩鍋侯友宜」進行政治操作，企圖轉移民眾怒火。

江怡臻指出，有商業登記或公司登記皆可申請販賣業藥商執照，公司在取得執照後，才可販售醫療器材，是屬於登記制。但這並不代表高登環球自此就能販賣快篩試劑。

江怡臻表示，公司能否販售快篩試劑必須要中央流行疫情指揮中心的專案核准，這代表高登環球2020年取得販賣業藥商執照之後，2021年能取得快篩試劑指揮中心專案核准，並非地方政府權責，而是中央政府權責。而指揮中心緊急採購快篩試劑，這是一件政府採購案，廠商資格的條件或適當性應由中央疫情指揮中心說明清楚。

江怡臻批評，民進黨甩鍋新北，就是為了轉移民眾買不到快篩試劑的怒火，呼籲民進黨、衛福部與經濟部公開說明與高登環球的簽約過程和相關會議紀錄，還給民眾一個交代。