高登環球引爆爭議 蔣萬安：政治力不該介入防疫政策

國民黨團昨踢爆快篩進口商高登環球前身是小吃店，資本額僅200萬卻能承攬衛福部16.5億快篩試劑採購合約，國民黨立委蔣萬安今痛批，政府在防疫時不該讓政治領先，民進黨更不應該讓政治力介入在防疫政策上，只要跟民進黨有關係就火速通過，「只要跟民進黨有關係就沒關係嗎？」

蔣萬安表示，政府在進行相關防疫不應該讓政治力介入，而民進黨才是不應該讓政治力介入在相關的防疫政策上，從之前不管是口罩之亂、疫苗之亂，到現在快篩之亂，當大家呼籲要有唾液快篩、儘快通過審核，讓民眾使用，結果跟民進黨有關係，就火速通過，「所以只要跟民進黨有關係、就沒關係嗎？」

蔣萬安強調，民進黨真的不要讓政治力介入在整個防疫作為上，這部分仍希望能回歸專業、確保民眾生命健康安全，好好做好防疫，而不要讓民眾對於政府、指揮中心、食藥署失去信任，讓民眾有所依循、讓民眾安心，也讓全民能夠安然度過這波疫情，這才是民眾期待看到的。

蔣萬安指出，現在中央整個步調是非常顢頇，很多相關建議很早就提出，其他國家也都有相關經驗，他也說過國外的作法，好的可以學習，人家都做了、示範過了，為什麼指揮中心連抄都不會抄？這部分也凸顯出現在民眾對於整個政府已經失去信任，必須要尋求自力救濟。

根據網路溫度計調查，中央流行疫情指揮官陳時中聲量最高，但好感度最低，而蔣萬安雖然聲量不是最高，但好感度最高。對此，蔣萬安表示，相關的調查他都是列為參考，現在大家非常關注疫情的狀況，民眾的反應非常直接，認為中央指揮中心及相關部會的反應顢頇、步調慢半拍、政策混亂，這些部分民眾怨聲載道，目前在基層聽到非常多這樣的聲音