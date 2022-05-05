本土疫情大爆發，指揮中心與企業工會等團體考慮成立外送國家隊，以協助居家照護、居家隔離民眾需求。民眾黨今召開記者會，呼籲衛福部、勞動部應對外送員等高風險工作安排公費快篩配給、協助施打疫苗追加劑，讓第一線工作者獲得優先群體免疫，也要加強外送平台從業員保障。

黨團總召邱臣遠指出，外送員承攬、雇傭勞動型態至今未有定論，工時、工資、保險與稅務都沒有保障標準，這兩年疫情衝擊，外送員扛起染疫風險，支撐起民眾的餐飲需求，堪稱用生命在工作，希望中央保障應該同步到位。此外，也要提高外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬到300萬元、督促平台業者落實職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練的義務。

立委賴香伶指出，外送員除了面對染疫風險，現更因各平台薪資申報類目不同，讓外送員無所適從，同時造成相對剝奪感，她呼籲主管機關督促業者確實申報。

賴香伶稱，有部分平台業者，將外送員所得申報為其他所得，或執行業務所得，讓外送員稅額增加數千到萬元不等。假設外送員整年超時工作、努力接單，平均月收入可達7萬元、年總收入84萬元，依薪資所得計算，需繳2萬1600元的綜所稅，若以其他所得計算，卻要繳3萬8千多元的綜所稅，足足多出1萬6440元，導致外送員跑越多、扣越多的荒謬情形。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事文萬華強調，外送員被政府和外送平台業者當韭菜，一點相關保障權利都沒有，希望政府能支持外送專法，讓外送員能得到保障。

台中市外送平台服務產業工會理事兼發言人蘇柏豪指出，陳時中說要成立防疫國家隊後，到現在還沒看到中央的政策，希望中央可儘快推出指引和津貼補助，這樣外送員才有動力從事這樣危險的工作。此外，部分平台業者薪資申報類目不同，導致外送員所繳稅額增加，現在外送員薪資節節下降，政府非但沒有限制平台工資下限，卻還要多收外送員的稅金，更有部分平台浮報外送員收入，這些不合理狀況希望國稅局能出面處理。