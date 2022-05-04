國內陷快篩劑之亂，中央流行疫情指揮中心配售價每劑100元頻遭質疑偏貴。指揮中心昨引述國民黨臉書回批，相關指控造謠。國民黨文傳會副主委林家興今反擊以特定品牌快篩劑價格混淆視聽，迴避國外政府快篩免費且配送得當事實。

指揮中心前天統計目前開放進口的亞培、羅氏兩類快篩劑美、日、德、泰與新5國的販售價格，證明沒有比較貴。林家興說，連民進黨立委高嘉瑜都說德國有1劑30元快篩，指揮中心若自己造謠就該罰自己300萬。

林家興說，指揮中心刻意拿各國快篩劑市場價格，跟政府公售價格做比較，顛倒是非，扭曲事實，陳時中真的已狀況外？還是有意釋出假訊息，說謊、誤導大眾？如此怎還好意思反過來指控傳遞事實、真相資訊的國民黨，做賊的喊抓賊？

林家興揶揄，若指揮中心這麼喜歡跟其他國家做比較，為何不仿效美國以郵政免費配送民眾五億劑快篩劑、英國限時免費發送快篩劑、法國免費送給12歲以下孩童及醫護工作者、新加坡去年兩度發送每個家庭免費快篩劑的做法？

陳時中稱快篩試劑太便宜，要擔心囤積問題。林家興反問，蔡政府以快篩實名制配售，每人只能憑健保卡買到一份，即便政府免費配送，也不會有囤積問題；更何況現階段政府每天全台只配售約40萬份，百姓想囤積也找不到快篩劑來囤。

林家興表示，世界多國在疫情嚴峻之際，政府皆祭出免費快篩劑給民眾或特殊族群，但疫情爆發兩年來，民進黨政府只會嘴巴說「超前部署」，啟動快篩實名制期程已經太慢。

林家興質疑，民進黨政府花納稅人的錢採購快篩，卻又不願意免費提供給每個家庭，配售又不便民，導致防疫進度與效率緩不濟急，人民怨聲載道，這難道不是製造民眾麻煩又藉機發國難財？