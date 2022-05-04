新冠肺炎本土新增確診日昨已突破2萬，指揮中心預估疫情在5月下旬到達高峰，單日確診數最高推估為20萬人。但此一估計恐怕過於保守，民進黨的基隆市長林右昌預計全台在6日即將達6至7萬，陳時中也不否認有此可能。此外，美國疾病管制中心（CDC）也發布最新風險評比旅遊名單，台灣已調升至「中度風險國家」，並建議美國人不要前往台灣旅遊。

種種跡象顯示，快速傳播的Omicron病毒，在台灣恐將一發不可收拾。然而能夠防止病毒傳染擴散的快篩劑目前非常缺乏，按國民黨籍台北市議員王鴻薇依據快篩實名制販售點、每日最多供應量及勞動人口數字計算分析，平均每人要排隊等30天才能買到。

目前快篩劑的價格也是熱門話題之一，立法院國民黨團質疑，快篩試劑採購價僅67元，為何1劑還要賣破百元？陳時中針對較便宜的價格，竟然回應「不清楚67元的數字從何而來，進口快篩採購價就是95元，國產則是74.5元」，同時陳又說「當然希望快篩試劑越便宜越好，但若政府免費提供，或是非常便宜，就會擔心囤積問題。」

被冠以「五漢廢言」的指揮中心團隊，果真並非浪得虛名。台灣鄰近國家快篩劑的價格，早已被媒體調查清楚，並且就連在各國販售的便利商店、超市及藥妝店照片都公布出來了；如此龐大團隊竟然會不知道，還睜著眼睛說瞎話。德國、日本和新加坡的國民所得都比台灣高出許多，你們應該去調查是何原因？

至於陳時中所擔心的「政府若賣得非常便宜，就要擔心囤積問題。」這句話沒有錯，但為何要政府來進口並訂出價格？廠商進口不行嗎？其中的價差也包括政府抽成或拿回扣嗎？

其次老百姓會「囤積快篩劑」，那就是極為簡單且國中生都了解的「市場供需」問題嘛！楊志良前署長要免費贈送到家門口，且是經歐盟認證的快篩劑，陳時中卻因意識形態作祟而阻擋，那你憑什麼要推出未經國際認證的高端疫苗？

現在各群組中到處轉傳的訊息，除了「染疫自救方案」外，就是買不到快篩劑的網友已經開始在思考，既然新的政策是「沒有快篩陽性，不能去醫院做核酸檢測；沒有核酸檢測陽性，醫院急診不收」該怎麼辦？於是若有嚴重症狀該如何突破「急診防線」的方法紛紛出籠，否則總不能在家中「等死」吧？

網路上流傳一則笑話，「現在我終於明白了什麼是國家隊，那就是國家要你去排隊！」所幸前民進黨立委沈富雄在「逃往」美國前夕發出臉書，呼籲大家可以不必去排隊搶購快篩劑。沈醫師雖然批評陳時中是「把自己搞砸了，把天下搞亂了」，但他的看法多少也有助於緩解快篩劑的不足。

有道是「庸醫誤人」，但「庸醫」也可能「誤國」。萬一疫情失控及醫療量能崩潰所造成的社會動亂，將是以陳時中為首的中央疫情指揮中心必須擔負的責任！

（作者為大學英文講師）