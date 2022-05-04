衛福部長陳時中（見圖）4日赴立法院社會福利及衛生環境委員會，報告「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」，並備質詢。會前，陳時中受訪。（劉宗龍攝）

本土疫情爆發該下台？ 陳時中停頓7秒回這句話

本土疫情升溫，快篩亂象層出不窮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中遭外界批評應下台負責。陳時中今被問及此事，靜默長達7秒未作聲，之後緩緩吐出一句話「已經下台就沒有回應了」。

在野人士認為，陳時中應為「本土疫情失守」下台。陳時中今天出席立院衛環委員會前受訪時被問及此事，靜默至少7秒才表示「下一題」，在場媒體一陣錯愕，他隨後表示「已經下台就沒有回應」。媒體追問，此話是否代表有其他計畫？他說「這類問題我都不回應，在位子上就好好做」「現在不談選舉」。

快篩實名制上路數日，價高量少讓外界難以接受。藍營指出，國外40到50元就能買到快篩，認為中央把民眾當「盤子」。陳時中表示，要看廠牌不同，目前快篩實名制是羅氏；並請大家不要混淆視聽，把精神放在更有意義的事情。

陳時中昨表示，進口快篩採購價為95元，加上貼標、分送、物流、藥師服務費等，目前每劑售價100元，「當然希望越便宜越好」，但若免費提供或非常便宜，就會擔心囤積問題。此話遭民眾質疑，連買都買不到，何來囤積問題？陳今天回應，實名制每天都提供40萬人份，會漸漸滿足市場需求。