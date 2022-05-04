日前名嘴吳子嘉公布一份綠營的台北市長民調，民進黨裡，最希望誰代表民進黨參選，無任所大使林佳龍領先衛福部長陳時中近2％；林佳龍今受訪時表示，「會持續的準備（爭取徵召）」。

此外，對於日前民進黨新北市議員第九選區初選，引爆正國會與英系提名爭議，正國會回馬槍用陳乃瑜接替張銘祐，衝刺一個多月通過初選，被問是否幫正國會出一口氣？林佳龍說，這個跟出口氣沒有關係。民進黨是民主政黨，透過初選競爭提名優秀人，看到年輕人願意出來爭取服務機會。

他說，特別是陳乃瑜在短短不到2個月，非常認真、勤快，展現她的熱情活力與理想性，能勝出表示恭喜，至於其他初選沒有勝選的候選人，也給她勉勵，大家都全力以赴，民進黨就是初選競爭、大選合作的政黨。對於這個選區未來能爭取多一席議員，充滿期待與信心。

被提到吳子嘉日前提出一份綠營內部民調顯示，陳時中支持度29.65％、蔣萬安22.45％、黃珊珊18.85％。若民進黨改推派林佳龍，林支持度27.73％，蔣萬安23.17％，黃珊珊18.85％。陳時中和林佳龍差距不到2個百分點，在誤差範圍內。另外，該民調也詢問，在民進黨裡，最希望誰做台北市長？林佳龍29.89％，陳時中28.09％。差距不到2個百分點。

林佳龍說，他並不了解這份民調，不過任何民調都會參考，未來的選情還有很多的變化，現在也是疫情當前，任何的民意都要去體察，還有相當的時間，他們也會參考各方的民調跟輿論發展。

他說，當然民調有對比跟互比，各方都會去參考，在對手都還沒有確定的情況，通常對比可以呈現基本盤，互比也可以看到未來發展的空間。

林佳龍強調，「我的角色就是會持續的準備」，不過，因為整體的提名涉及到選戰的布局，而且民進黨是採取徵召提名，會配合整體布局。

被問到有無跟蔡總統表達這個意願？他說，因為本身也是選對會的成員，不管是正式或非正式的場合會交換一些意見，不過目前還沒有處理到北北桃這三都的具體人選。

他說，自己本來就是在台北出生長大，過去的工作也是在台北為主，所以當然對首都的發展有願景，台北市是台灣的引擎，怎麼樣能夠帶動首都圈？特別是北北桃，甚至基隆，這整體的發展不管是誰選，他們所準備的這些首都圈發展願景，都可以提供參考。

至於北北桃提名會落到什麼時間點？他說，民進黨秘書長林錫耀會對外說明。