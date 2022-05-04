本土個案大增，基層人力應接不暇，雙北及專家接連呼籲「快篩陽性視為確診」，衛福部長陳時中今天赴立院衛環委員會，會前受訪被問到是否有機會5月中實施，他肯定表示「有這個可能性」，但要看行政程序，目前已經討論差不多了。

大量篩檢民眾湧入急診，雙北急診人力吃不消，北市今起啟用「PCR採檢戰車來速」，希望提升採檢量能。未來中央是否規劃類似做法？陳時中表示，篩檢站基本上都是地方設置，如果地方設置不足，中央才會來設。

民進黨立委林靜儀昨（3）透過臉書宣布自己確診，陳時中和林曾在1日牙醫師公會活動同台，外界關心陳時中是否須居家隔離。陳時中表示，當天和林沒有面對面講話，但受訪時就站在旁邊，因此目前為自我健康監測。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前將台灣旅遊風險從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊，但同樣疫情升溫的上海、北京仍維持低風險。陳時中認為，「美國根據疫情風險的調整，台灣疫情事實上在升溫」。

中央流行疫情指揮中心昨宣布5月9日起放寬入境居家檢疫縮短為7＋7，也就是7天居家檢疫加上7天自主健康管理，外界看法不一。陳時中對此回應，7天對於病毒傳播還算是安全。