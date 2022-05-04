1名網友在《爆料公社》寫下，他朋友於5月2日被教召5日，因為疫情嚴峻，想使用防護力較高的口罩，遭軍方拒絕並表示統一使用公發款，不料隔天就有人確診，軍方除未消毒確診者寢室外，還要求其他同袍在解召後協助收掉確診者遺留的物品，原PO覺得相當不合理，協助友人撥打1985申訴，不料客服僅回：「所以呢？你的訴求是什麼？」讓他氣炸發文：「太誇張」。

原PO在《爆料公社APP》抱怨，他的朋友於前天（2日）參加為期5日教召，入營當天，大家花了一個多小時快篩報到，當時友人準備了密合性較佳的口罩想在營區內使用，怎料報到時，軍方發了5個最基本的綠色醫療口罩並宣布：「口罩必須統一使用公發款」。

原PO的友人說：「確診人數激增，為甚麼不能多保護自己一點，且口罩只有配5個，要是髒了濕了要怎麼辦？」果然第2天下午，同寢室就有同袍發燒，快篩結果為陽性。

確診者以及睡在左右床鋪的班兵，當天就被放回家自我隔離，但生活用品都還遺留在原床位，友人表示單位「並沒有打算做任何消毒」，或是將原寢室剩餘同袍重新分配至別處的處置，僅告知剩下的人必須在第5天解召前，協助收掉確診者以及其鄰近床位遺留下的物品。

他詢問友人：「你們沒反應嗎？」，原PO覺得超不合理，寢室竟連基本消毒都沒有，還要求收拾確診者接觸過的物品，打電話到1985申訴，對方態度讓他氣炸，因為在他敘述完事情緣由後客服僅冷冷回一句：「所以呢？你的訴求是什麼？」他無奈寫下，太誇張了已經不曉得，該如何幫助現在及接下來即將教召弟兄們，大家自己小心保護好自己。