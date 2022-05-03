居隔快篩陽性即確診由醫師判定 陳時中鬆口：方向確定了

國內確診爆量，雙北首長紛紛呼籲以篩代隔，以及用快篩陽性來判定確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，一般民眾「快篩陽性即確診」不會採用，但會走向居家隔離或居家檢疫者，快篩陽性時經由醫生診治來判定為確診，這樣的做法是有可能的，相關的主文正在簽呈中。

本土疫情狂燒，雙北合計單日確診人數破萬，台北市長柯文哲為避免醫療量能崩潰，宣布即日起北市各大醫院有立即危險或需要用到氧氣的病人才能住院。新北市則不停向中央喊話，儘速核定居家隔離轉型計畫，不要拖垮醫療量能。

陳時中表示，目前相關程序在走，專家有做討論，遠距也是可能方式之一，因為依照傳染病防治法，確診判定要由醫師來認定，尤其是快篩並非PCR，要有相關程序，目前方向定了，流程怎麼走，相關的主文正在簽呈中。

還有醫師建議，快篩兩次陽性就可判定為確診，可以考慮嗎？陳時中說，裡面有很多相關法律問題在，目前來說，除非後續陽性之後的人身管制強度降得很低，才會用相對沒那麼準確的篩檢工具判定確診，否則還是有很多法律問題。

陳時中說，專家都認同如此，因為我們取的是居家隔離的人，快篩陽性經過醫生診治就可診斷陽性，因為居隔離時，陽性的可能性大為增加，但一般民眾恐怕還無法走到這一步。