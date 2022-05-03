疫情升溫，快篩陽性且有症狀者才可至醫院進行PCR採檢，但仍有心急民眾前往急診就醫。新北市亞東醫院急診護理師指出，許多輕微症狀患者跑至醫院急診，但醫師、護理師僅有6人，無法應付龐大患者，甚至有爸媽帶著1歲重症童到急診，但卻等待近1小時才看到診。亞東醫院回應，目前已加開5線社篩、檢疫急門診，分散一般急診人潮，另外一般急診也有加派人力。

有亞東醫院急診護理師在臉書發文分享，她表示，有一位約1歲的小朋友被救護車送來急診，因為父母都是陽性個案，所以被引導到陽性個案等候掛號區，由於前面大約有50名快篩陽性的患者等待掛號，小朋友等了近1小時才就醫，家屬反映「小朋友今天都很嗜睡，叫不太醒」，而她拉開嬰兒車叫了小朋友後，也發現對方都無反應，直至給予疼痛刺激後才有輕微哭聲，後續緊急將其送至重症區先行治療。

「希望輕症的患者能把急診資源留給真正需要急診，甚至重症的病人。」該名護理師表示，她很心疼這位小朋友，也心疼著急不安的父母，在小朋友掛號前的病人很多都是只有喉嚨搔癢及咳嗽症狀的輕症患者，雖然不是告訴大家有症狀不能就醫，也不是要責怪任何人，但急診醫護人員僅有6人，負責掛號、問診、看診、開藥、治療、採檢等作業都需要時間，希望大家將急診資源留給重症患者。

亞東醫院表示，特定患者的病況基於隱私不會透露，醫院為因應急診人潮，目前已全力加開5線社篩、檢疫急門診，一般急診也有加派人力，若是重症患者，不論大人、小孩都會做優先處理，若是像文中描述這麼嚴重的狀況，不太會等待到1個多小時，呼籲快篩陽性患者可以利用社篩站做PCR篩檢，若有症狀可轉往急門診治療，將醫療量能留給有需要的人。

衛生局表示，最近1周確實有不少醫院出現急診塞車的狀況，有許多民眾都是採檢完後不舒服，或有感冒症狀往急診衝，雖然嚴重症狀者並不多，但對急診醫護壓力非常大，醫院既要做檢傷分類、也要做好管控，避免確診者隨意入院，相當辛苦。

衛生局說，為了因應上述狀況，市府先前已與亞東醫院等11家醫院討論，近期已實施COVID-19急門診服務，將其與一般急診區隔，給予確診者獨立動線的一條龍服務，避免一般急診湧入過多人潮。另外，新北市府也啟動醫療院所通訊診療，讓有需求的民眾透過線上掛號，進行視訊診療，目前已在30家醫院、678家診所等地實施。

衛生局呼籲，快篩陽性民眾可透過上述2種方式進行診療，落實醫療分流，讓重症患者可以盡快使用急診資源。