78歲臥床患者因左下側齲齒殘根併發蜂窩性組織炎感染到台中醫院緊急就醫。（台中醫院提供）

台中78歲住在養護中心失智爺爺近來因左臉嚴重腫痛、呼吸急促被送到衛福部台中醫院救治，經診斷才發現爺爺前年因為左下側反覆牙痛及臉部腫脹到台中醫院牙科治療，卻因疫情阻礙暫停治療，沒想到竟然因智齒齲齒殘根引發蜂窩性組織炎；經緊急收治住院接受多顆齲齒拔除與感染控制後，才讓爺爺平安回到機構休養。

台中醫院指出，這名患者有高血壓及末期腎臟病史，也因罹患重度失智症而有暴力躁動等攻擊行為，無法正常地進行牙科診察與治療，前年居住在養護機構期間，就曾因左下側反覆牙痛及臉部腫脹至該院進行症狀治療，但因疫情爆發，他中斷定期回診習慣，前陣子再到醫院就診時已經因齲齒殘根併發蜂窩性組織炎感染，命在旦夕。

衛福部台中醫院牙科主任林佳詠表示，患者因超過兩年沒回診持續治療，這次到院時左臉已呈現嚴重腫痛，並出現呼吸急促的狀況，經確診為智齒齲齒殘根引發蜂窩性組織炎，台中醫院也啟動跨醫療科整合共治策略，聯合牙科、家醫科、精神科及麻醉科主治醫師共同制定治療方針，在進行全身麻醉的清創及多顆阻生齲齒殘根的拔除後，才終於穩定發炎疼痛情形，術後的住院照護也呈現良好的預後。

林佳詠指出，阻生埋伏智齒常因型態多樣變異，加上清潔照護不易，無法進行根管及牙周治療，一旦發生嚴重齲齒，極容易導致牙髓炎及牙周炎，更可能進一步惡化成蜂窩性組織炎，甚至是深頸部感染及路易氏咽頰炎，若沒有謹慎處理，就可能出現致命危險。

林佳詠提醒，長期臥床或身心障礙等特殊需求的病患，應定期追蹤口腔清潔狀況，並給予適時的治療；若併發系統性的感染，更應迅速就醫並遵從醫師指示拔除感染牙齒，一再拖延反而會有更嚴重後果。也呼籲各位民眾切勿因疫情嚴峻就忽視牙齒的治療需求，臨床上就有許多重度感染症的成因是來自於牙齒的照護不周。