民進黨立委蔡適應、林靜儀今日皆透過臉書宣布確診，兩人昨天都曾到立法院開會，接觸人員眾多，外界關注立法院會議是否會受影醒，稍早立法院發布新聞稿表示，立法院在「正常生活、積極防疫、穩健開放」原則下，將採取實體及視訊會議併行，讓國會維持正常運作，除非1／3立委確診才停會。

立法院長游錫堃日前表示，若有2名立委同時確診，將啟動視訊會議，今天接連傳出蔡適應、林靜儀確診，立法院是否啟動視訊會議引發關注。

立法院表示，目前立法院已經採取實體及視訊並行，開會都能正常進行，委員若因居隔需要視訊，委員會跟院會也都已經準備好相關設備，已備委員需求可以遠端開會。

立法院祕書長林志嘉進一步說明，院方先前已經聯絡指揮中心，原則上，若是委員確診人數達到1／3以上，立法院將會休會；至於立法院防疫措施，將會滾動式檢討，包括區分密切接觸者、自主健康管理者、確診者等，也會通知委員和相關人員。

林志嘉說，為確保立委質詢等職權，立法院先前已經測試過視訊開會系統，先前國民黨立委廖國棟、鄭天財、洪孟楷、蔡易餘等人，因為接觸確診者、返國居隔等因素，都曾使用視訊質詢，未來若有委員確診或居隔，有透過視訊質詢的需求，立院也會協助架設相關設備。