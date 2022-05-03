本土確診狂飆，一名網友驚覺身體不適快篩陽性，去PCR採檢後確定確診。起初的症狀都很輕微，喉嚨乾、流鼻水與聞不太到味道，沒想到隔了一天就如同下地獄一樣可怕，喉嚨痛到吞口水像在吞刀片；再來就是咳嗽到吐以及鼻塞、聞不出味道。貼文引起網友熱議，不少人驚呼，原來所謂的輕症也沒有想像的多輕。

一名網友昨在PTT上發文表示，他在4月28日確診，當天他還活蹦亂跳，除了喉嚨有點乾、有點流鼻水與有點聞不到味道之外，其實都沒有很不舒服，但在家自行快篩結果是陽性以後，就直接去醫院採檢PCR，最後陽性確診。

該網友透露，4月29日到5月1日是地獄般的3天，首先他的喉嚨劇痛，吞口水像是吞刀片，半夜痛到睡不著，吃止痛藥也沒用；再來就是瘋狂咳嗽，喝溫水喉嚨痛、喝冰水狂咳嗽，咳到胃裡的食物都吐出來了；然後鼻塞一整天；最後是嗅覺喪失，完全聞不到任何味道，洗澡也聞不到有肥皂味，連雞蛋壞了沒也聞不出來。

該網友指出，5月2日狀況稍微好些，但還是一樣聞不到味道，但他在確診前，明明已經很認真消毒，也減少內用的次數，沒事不亂跑也一樣中標，不過，來不及囤糧的人不用擔心，反正可以叫外送，但普拿疼、鼻塞噴劑、咳嗽藥與枇杷膏一定要先準備好，萬一不幸確診了，居家隔離沒人可幫忙送藥，真的超痛苦。

該網友也說，所謂的「輕症」絕對不是重感冒能比的，醫院也只會開一般感冒藥給你吃，清冠一號得要去中醫診所開，而且他確診至今都沒收到防疫關懷包和隔離通知，多數的資訊都是靠著自己爬文找的，只能祝大家都平安健康了。

貼文引起網友討論，「原來所謂的輕症也沒有想像的多輕，辛苦了」、「有聽說過喉嚨痛到沒辦法吞口水的，拍拍你QQ」、「老話一句！每個人症狀嚴重程度都不同，我得了只燒兩天就沒事了，喉嚨沒痛、嗅覺大概不見七天，祝早日康復」。

而原PO也補充說，他今年30歲，沒有與確診者接觸過，且曾打過三劑BNT疫苗，完全是自己覺得不舒服想說驗驗看，沒想到真的中了。這輩子喉嚨沒這麼痛過，本想說可以喝維他命C發泡錠，結果喉嚨痛到尖叫，真的很可怕，嚴重程度遠超過他的想像。