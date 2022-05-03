為避免醫療量能崩盤，指揮中心昨宣布即起快篩陽性才可到急診做PCR，但台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋指出，真實世界的研究指出，快篩準確度只有70%，有30%機率是假陰性，而不是食藥署的理想數據有90%以上準確度，呼籲不要盡信快篩結果，快篩陰性但症狀嚴重還是要衝急診，反而無症狀陽性應該到門診。

李建璋昨在臉書指出，在與病毒共存的時代，快篩變成常用的自我檢測工具，依衛福部資訊是台灣市面上的快篩試劑準確率，也就是靈敏度高達90%以上，但真實世界病人的病毒量、檢體的品質差異很大，快篩試劑正確性不可能如食藥署的實驗室數據標準一樣。醫學頂級期刊文獻結果顯示，快篩靈敏度部分普遍還會下降10%以上。

李建璋表示，世界上兩個最大檢驗廠羅氏和亞培，真實情境的快篩試劑靈敏度充其量只有70%，而最近一個大規模研究統計市面上所有快篩臨床試驗的數據更低，靈敏度介於40～70%，「也就是說，每10個感染新冠肺炎的病患， 使用快篩檢驗會遺漏3個到6個病患，而且這些遺漏的病患也有一大部分是具有感染性的」。

李建璋表示，快篩的問題是假陰性不是假陽性，所以有症狀和接觸史的民眾，即使快篩陰性，也應該使用PCR確認。急診的使用原則是依症狀的嚴重度，不是快篩的陰陽，快篩陰性症狀嚴重還是要衝急診，快篩陽性沒有症狀，應該去門診。

李建璋認為，政府應該要和醫學中心合約，定期做真實世界的臨床試驗，並且公佈數據，靈敏度小於70%的廠商，應該退出市場。

如果想提高快篩的陽性率，李建璋建議，必須在接觸感染後的5天、有症狀、而且病毒量高CT值低於30以下的病患，才有可能把靈敏度拉到80%以上。「所以，從此以後請不要再說，快篩的正確率有90%以上，真實的情況是靈敏度只有70%，有30%的假陰性。 」