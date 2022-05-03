今日嘉義縣18鄉鎮市確診分布，太保市、朴子市、水上鄉和中埔鄉單確診人數都達到2位數。

嘉義縣政府公布的足跡表。（取自嘉義縣衛生局網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布83人確診，扣除他縣市6人轉出，實際人數為77人，其中居隔陰轉陽27人、接觸者採檢9人、症狀採檢41人，目前居家隔離尚有359人，輕症居家照護282人，另18鄉鎮市確診分布，太保市、朴子市、水上鄉和中埔鄉單確診人數都達到2位數。

嘉縣今增加77人確診，年齡介於1歲至72歲，5歲以下13人佔16％，70歲以上1人，均為輕症，昨6至11歲學童疫苗接種開打，已有279位小朋友完成接種，嘉義縣長翁章梁指出，目前防疫首重保護老人、小孩以及基礎公務防疫戰力，尤其5歲以下確診者沒有疫苗保護，只能靠周邊的人打疫苗，築起防疫牆，減少染疫機率。

今縣府召開應變中心會議，召集18鄉鎮市首長，視訊連線建立防疫共識，翁章梁說，國內疫情升溫，近來縣內公務機關也陸續有確診案例傳出，目前通報累計46人，縣民24人，以警務人員最多。

另因應居隔3＋4新制及居家照護之需，強化關懷中心服務量能，也規畫2班制輪值，夜間採電話值班方式進行，但隔離民眾從生活需求、醫療、交通等，這些都必須縣府與各鄉鎮市通力合作，才能給民眾最即時、貼心的服務。