台中市民政局「台中戶政ONLINE」服務即日起改版，將由各戶所同仁主動提醒洽公民眾多加利用。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市民政局「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號近日改版，民政局長吳世瑋3日表示，改版後提供「防疫守戶者」服務，將原本分散在不同機關網站的防疫資訊全部統整，方便民眾迅速查找，輕鬆掌握防疫資訊。

在社區中多點擴散爆發的新冠疫情瞬息萬變，防疫資訊量能龐雜；去年7月開通啟用的「台中戶政ONLINE」帳號，除提供各項戶政洽辦資訊外，也整合中央與台中市多項防疫資訊。

吳世瑋說明，疫情一日數變，因應中央防疫新政策，防疫訊息每天不斷更新，因此「台中戶政ONLINE」也迅速整合防疫資訊並重新改版。改版後推出最新的快篩實名制地圖、台灣社交距離APP下載、台中市疫苗預約資訊、數位COVID-19健康證明等。

另外納入台中市率先建置的自主疫調通報，並隨時配合中央自主回報疫調系統滾動更新，還有指定社區採檢院所查詢，及居家安心照護Q＆A等，歡迎市民多加利用資訊完整的「防疫守戶者」服務，即時掌握最新防疫資訊。

民政局表示，日前指揮中心已取消簡訊實聯制，並鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，加上疫調模式不斷調整，「台中戶政ONLINE」此次改版，將提供民眾更便利的自主防疫服務。

即日起台中市各戶政事務所同仁，也將主動適時提醒前來洽公民眾，多加利用「台中戶政ONLINE」升級整合服務，輕鬆掌握防疫資訊不漏接。